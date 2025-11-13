A70 nach Lkw-Brand gesperrt: Polizei rät zur weiträumigen Umfahrung
Von Marcel Gnauck
Bamberg - In den frühen Morgenstunden am Donnerstag kam es auf der A70 zu einem Lkw-Brand. Nun musste die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Bamberg Hafen und Hallstadt in Fahrtrichtung Bayreuth komplett gesperrt werden.
Laut einem Polizeisprecher werde die Sperrung schätzungsweise bis in den Vormittag dauern. Er rät den Menschen, die Stelle weiträumig zu umfahren.
Der Lastwagen müsse nun abgeschleppt werden. Zudem sei sehr viel Diesel ausgelaufen, erklärte er.
Aufgrund eines technischen Defekts war der Lastwagen am frühen Morgen in Brand geraten.
Verletzt wurde laut Polizei bei dem Brand niemand. Der Fahrer habe das Fahrzeug demnach rechtzeitig verlassen können und kam unbeschadet davon.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa (Symbolbild)