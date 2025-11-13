Chaos auf der A8: Lkw fährt in Graben, Autobahn bis Nachmittag blockiert

Merklingen - Um 5.40 Uhr am Donnerstag krachte ein Lkw-Fahrer auf der A8 in Fahrtrichtung Ulm in einen Graben. Die Autobahn soll noch bis nachmittags nur eingeschränkt befahrbar sein, Autofahrer müssen mit Stau rechnen.

Auf der A8 kann es bis in den Donnerstagnachmittag zu Einschränkungen kommen. (Archivfoto) © Stefan Puchner/dpa

Nachdem ein Lastwagen auf der A8 bei Merklingen von der Fahrbahn abgekommen ist, sind zwei Fahrstreifen kurz nach der Anschlussstelle Merklingen gesperrt.

Derzeit staut sich der Verkehr laut Polizei auf einer Strecke von rund zwei Kilometern. Die Bergung des Sattelzugs werde noch bis in den Nachmittag dauern, sagte ein Sprecher. So müsse unter anderem die Ladung von 10.000 Reifen umgeladen werden.

Der Fahrer war laut Polizei gegen 5.40 Uhr mit seinem Lastwagen in den Graben gefahren. Dort sei der Sattelzug umgekippt. Den ersten Erkenntnissen nach habe der 41-Jährige wohl während der Fahrt einen medizinischen Notfall erlitten. Er kam demnach mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.