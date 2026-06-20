Autofahrer brauchen Geduld: Verkehr auf der A13 wegen Hitze-Schäden ausgebremst

Duben - Auf der A13 sind Autofahrer aktuell zur Geduld gezwungen: Hitzeschäden am Fahrbahnbelag sorgen im Süden Brandenburgs für Verkehrsbehinderungen.

Die Hitze hat auf der A13 Straßenschäden ausgelöst. (Archivfoto) © Hannes P. Albert/dpa

Auf der Autobahn 13 von Dresden Richtung Schönefelder Kreuz kommt es zwischen der Anschlussstelle Duben am Rande des Spreewalds und Freiwalde (Landkreis Dahme-Spreewald) zu Verkehrsbehinderungen wegen Fahrbahnschäden, wie eine Sprecherin der Polizei sagte.

Der Verkehrsclub ADAC meldete, der Asphalt blähe sich auf.

Das Tempo sei auf der A13 zwischen Duben und Freiwalde auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzt worden, sagte die Sprecherin im Lagedienst in Potsdam.

Die Autobahnmeisterei werde weitere Maßnahmen prüfen. Der ADAC meldete bei seinen Verkehrsmeldungen die Sperrung des linken Fahrstreifens.