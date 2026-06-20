Hitze beschädigt A1: Vollsperrung für vier Stunden

Bargteheide - Die Hitze hat Schäden auf der Fahrbahn der A1 in Richtung Lübeck zwischen Bargteheide und Bad Oldesloe (beide Kreis Stormarn ) verursacht. Als Notfallmaßnahme sei der beschädigte Fahrstreifen gesperrt worden, teilte die Autobahn GmbH am Samstag mit.

Teile der A1 sind momentan aufgrund von Hitzeschäden gesperrt. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Der Verkehr werde einspurig an den Schäden vorbeigeführt. Zudem sei eine Umleitung eingerichtet.

Für Wartungsarbeiten solle die Fahrbahn in Richtung Norden ab 20 Uhr voll gesperrt werden. Gegen 24 Uhr werde die Strecke voraussichtlich wieder einspurig freigegeben.

Der Verkehr wird über die ausgeschilderten Bedarfsumleitungsstrecken geführt.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Umleitungsrouten mit erhöhter Aufmerksamkeit zu nutzen und die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen zu beachten.