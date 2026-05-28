Brenner-Demo legt Verkehr lahm: Das müssen Urlauber wissen

München - Am Freitag (29. Mai) und Samstag (30. Mai) müssen Urlauber auf den Autobahnen viel Zeit einplanen. Aufgrund der Brenner-Demonstration ist die A13 komplett dicht, auch Umfahrungen sind nur eingeschränkt möglich. Autofahrer müssen also mit einer hohen Staudichte rechnen.

Die Brennerautobahn ist wegen einer Demo komplett gesperrt. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Demo führt zu einer vollständigen Blockade in beide Richtungen, so der ADAC.

Auf der wichtigsten Verkehrsroute zwischen Deutschland und Italien droht ein Verkehrschaos! Experten rechnen mit einem der staureichsten Tage des Jahres – mehr als 30.000 Reisende könnten betroffen sein.

Grund dafür ist eine besonders brisante Mischung: In Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt überschneiden sich die Ferienzeiten, gleichzeitig wird in Italien rund um den Feiertag am 2. Juni mit starkem Reiseverkehr gerechnet. Zusätzlich lockt eine Großveranstaltung in Innsbruck Zehntausende Besucher an.

Wegen des drohenden Verkehrschaos hat inzwischen auch das Auswärtige Amt seine Reisehinweise angepasst und empfiehlt Urlaubern, den Brenner an diesem Tag großräumig zu umfahren.

Die Tiroler Landesregierung rät zudem dringend davon ab, nicht notwendige Autofahrten innerhalb Tirols zu unternehmen.