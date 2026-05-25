Brenner-Demo, Ferien und Abfahrtssperren: Diese Strecken sind am Wochenende dicht

München - Auch ohne Feiertag werden am letzten Mai-Wochenende Blechlawinen auf Deutschlands Autobahnen erwartet. Schuld daran sind die Ferien in manchen Bundesländern. Der ADAC weiß, wo man besonders auf der Hut sein sollte.

Nicht nur die Ferien sorgen dafür, dass es auf einigen Strecken am Wochenende zu langen Wartezeiten kommen wird. (Archiv) © Peter Kneffel/dpa

Die Pfingstferien in Bayern und Baden-Württemberg sorgen laut den Experten für ein hohes Reiseaufkommen – vor allem in Richtung Alpen, Österreich, Italien, Südfrankreich und Kroatien.

"Auch die Nord- und Ostseeküsten sowie die Verbindungen nach Polen und in die Niederlande werden stark belastet sein", heißt es in einer Mitteilung.

"Besonders kritisch dürfte die Lage am Freitag, dem 29. Mai, werden. Der ADAC rechnet bereits ab Mittag mit dichtem Verkehr und langen Staus bis in die Abendstunden."

Wenn möglich, sollte man im entsprechenden Bereich Richtung Süden versuchen, Reisen vorzuziehen, um nicht am Samstag fahren zu müssen.

Der Grund: Die A13 und die B182 – also die Brennerautobahn und -Bundesstraße – werden am 30. Mai zwischen 11 und 19 Uhr wegen einer Demonstration vollständig gesperrt.