Brenner-Demo, Ferien und Abfahrtssperren: Diese Strecken sind am Wochenende dicht
München - Auch ohne Feiertag werden am letzten Mai-Wochenende Blechlawinen auf Deutschlands Autobahnen erwartet. Schuld daran sind die Ferien in manchen Bundesländern. Der ADAC weiß, wo man besonders auf der Hut sein sollte.
Die Pfingstferien in Bayern und Baden-Württemberg sorgen laut den Experten für ein hohes Reiseaufkommen – vor allem in Richtung Alpen, Österreich, Italien, Südfrankreich und Kroatien.
"Auch die Nord- und Ostseeküsten sowie die Verbindungen nach Polen und in die Niederlande werden stark belastet sein", heißt es in einer Mitteilung.
"Besonders kritisch dürfte die Lage am Freitag, dem 29. Mai, werden. Der ADAC rechnet bereits ab Mittag mit dichtem Verkehr und langen Staus bis in die Abendstunden."
Wenn möglich, sollte man im entsprechenden Bereich Richtung Süden versuchen, Reisen vorzuziehen, um nicht am Samstag fahren zu müssen.
Der Grund: Die A13 und die B182 – also die Brennerautobahn und -Bundesstraße – werden am 30. Mai zwischen 11 und 19 Uhr wegen einer Demonstration vollständig gesperrt.
Brenner-Route sollte man vor allem am Samstag "unbedingt" vermeiden
Wegen der starken Einschränkungen dieser Strecken und den jeweiligen Ausweichrouten muss man sich auf entsprechende Rückstaus einstellen. Der ADAC rät sogar mit Nachdruck, die Brennerroute am Samstag "unbedingt zu vermeiden".
Wegen Baustellen und Ferien im In- und Ausland muss man auf folgenden Strecken zusätzlich Zeit – und genügend Flüssigkeit – einrechnen:
- A1 Fehmarn - Lübeck - Hamburg - Bremen - Osnabrück - Münster - Dortmund - Köln
- A2 Oberhausen - Dortmund - Hannover - Braunschweig - Magdeburg
- A3 Arnheim - Oberhausen - Köln - Frankfurt, Linz - Passau
- A4 Heerlen/Aachen - Köln - Olpe; Chemnitz - Dresden - Görlitz
- A5 Karlsruhe - Basel; Kassel - Frankfurt
- A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg
- A7 Flensburg - Hamburg - Hannover - Kassel; Ulm - Füssen/Reutte
- A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg
- A9 Berlin - Halle/Leipzig
- A10 Berliner Ring
- A99 Autobahnring München
In Österreich verschärfen Blockabfertigungen und mögliche Abfahrtssperren die Situation. Auch auf der Tauern- und Inntal- Autobahn sowie der Gotthard- und San-Bernardino-Route in der Schweiz könnte es deutlich länger dauern.
Weitere Details zu den verschiedenen Strecken sowie Live-Infos gibt es auf der Internetseite des ADAC.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa