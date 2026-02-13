Achtung, Autofahrer: Hier sorgen Panzer für eine Straßensperre

Hütten - Autofahrer und darunter vor allem Pendler müssen demnächst wieder eine Umleitung im Landkreis Börde in Kauf nehmen. Die nächste Sperrung der Heidestraße steht an.

Mehrere Panzer des Typs "Boxer" werden Mitte Februar eine Übung in der Altmark durchführen. (Archivbild) © Robert Lilge/TAG24

Denn die Kreisstraße 1142, welche die B189 und B71 über die Colbitz-Letzlinger-Heide verbindet, wird erneut von der Bundeswehr in Beschlag genommen.

Die Sperrung soll im Zeitraum vom 15. Februar um 6 Uhr bis zum 18. Februar um 16 Uhr andauern, teilte ein Sprecher des Gefechtsübungszentrums Heer mit.

In dieser Zeit findet eine Militärübung mit Soldatinnen und Soldaten des Jägerbataillons 413 aus dem mecklenburg-vorpommerschen Torgelow statt.

Der Militärverband wird vor allem mit den tonnenschweren Transportfahrzeugen "Boxer" mehrmals die Straße überqueren müssen.

Mit ihnen können die Kräfte viel Personal und feuerstarke Waffen zum Einsatz bringen.