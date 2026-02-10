Lkw mit 20 Tonnen Autobatterien steht in Flammen: A93 bis Mittag gesperrt
Von Lena Brandner
Regensburg - Am Dienstagmorgen fing ein Lastwagen mit 20 Tonnen Autobatterien auf der A93 plötzlich Feuer – und sorgt für lange Staus bei Regensburg. Wann ist die Strecke wieder frei?
"Der Verkehr staut sich momentan extrem zurück", wie eine Polizeisprecherin mitteilte.
Weil der brennende Lastwagen kurz vor dem Autobahnkreuz Regensburg stehe, reiche der Rückstau auch auf die A3 zurück.
Die A93 in Richtung München ist am Morgen voll gesperrt worden.
Die Sperrung könne noch bis zum Mittag andauern, so die Sprecherin. Im Laufe des Morgens soll eine Spur für den Verkehr freigegeben werden.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa