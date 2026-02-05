Autofahrer in NRW stehen immer länger im Stau

Köln - Baustellen, Unfälle, marode Brücken: Autofahrer haben in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr noch einmal länger im Stau gestanden. Insgesamt 280.000 Kilometer Stau hat der ADAC auf den NRW-Autobahnen gemessen, drei Prozent mehr als im Jahr zuvor.

In Nordrhein-Westfalen müssen Autofahrer Geduld aufbringen, denn es gibt immer mehr Staumeldungen. © Oliver Berg/dpa

Außerdem lösten sich Verkehrsstörungen langsamer auf als in der Vergangenheit: Auf 168.000 Stunden habe sich die Dauer der Verkehrsstörungen summiert - acht Prozent mehr als 2024, teilte der ADAC mit. Damit erreichten die Staus erstmals wieder annähernd das Niveau von 2019 vor der Corona-Pandemie.

"Extrem hohe Pendlerströme und ein starker Lkw-Transitverkehr bringen das Autobahnnetz zu den Stoßzeiten an die Belastungsgrenze", sagte der Leiter des Fachbereichs Verkehr und Umwelt beim ADAC Nordrhein, Roman Suthold.

Auch für dieses Jahr sei auf den Straßen keine Entspannung in Sicht. Es gebe einen gewaltigen Sanierungsstau. "Das Ergebnis sehen wir heute: Bröckelnde Brücken, kaputte Fahrbahnen und Engpässe, so weit das Auge reicht", sagte Suthold.

In keinem anderen Bundesland werde so viel an den Straßen gearbeitet wie in NRW. Weit mehr als die Hälfte aller baustellenbedingten Verkehrseinschränkungen sei in NRW registriert worden.

"Die Maßnahmen sind leider alternativlos, ohne Baustellen geht es nicht voran. Aber sie sorgen auch für maximalen Staufrust bei den Pendlern."