Die Stau-Welle kommt! Am Wochenende braucht man ordentlich Nerven

München - Das kommende Wochenende – also vom 12. bis 14. Juli – dürfte ein ordentlicher Nerven-Test für zahlreiche Autofahrer werden. Mehrere Faktoren verlängern die Reisepläne, so die Stau -Prognosen.

Von A1 bis A99: Am kommenden Wochenende sollten Reisende ihre Fahrzeiten nicht zu knapp berechnen. © Bodo Marks/dpa

Angefangen mit dem Beginn der Sommerferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland – womit dann neun Bundesländer im schulischen Jahreswechsel ankommen.

"Aus Nordrhein-Westfalen rollt die zweite Reisewelle Richtung Küsten, Berge und in den Süden", gab der ADAC am Montag in seinen Prognosen bekannt.

"Auch die Mitte und der Süden der Niederlande sowie die meisten nordeuropäischen Länder haben schon schulfrei." Außerdem könnte das sonnige Wetter einige Kurzentschlossene dazu motivieren, einen Trip in die Berge oder an diverse Seen zu machen.

Vor allem an den Autobahn-Baustellen, an denen die Fahrstreifen verengt werden, gilt es, besonders vorsichtig zu sein – und eine zusätzliche Portion Gelassenheit im Handschuhfach zu haben.

Nicht zu vernachlässigen sei außerdem, dass auch viele bereits im Urlaub befindliche Familien an Wochenenden die Heimreise wieder antreten werden.