Erste Sommerferien starten: Hier rollen ab dieser Woche die Blechlawinen
München - In den ersten Bundesländern stehen bereits die Sommerferien ins Haus. Wenn Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland in ihre lange Reisewelle starten, bedeutet das auf einigen Autobahnen längere Wartezeiten.
Hinzu kommen Urlauber aus dem Ausland, sowie Baustellen im In- und Ausland, beispielsweise auch die Sanierung der Luegbrücke auf der Brennerroute.
Der ADAC hat seinen Blick auf die vielen Fernstraßen gerichtet und sagt zahlreiche längere Staus voraus.
Wer auf den klassischen Routen in Richtung Süden oder zur Nord- und Ostsee unterwegs ist, muss gut vorbereitet in die Reise starten.
"Bereits ab Freitagmittag setzt starker Urlaubsverkehr ein. Am Samstagvormittag kommt zusätzlich der Ausflugsverkehr in die Naherholungsgebiete hinzu", teilt der Allgemeine Deutsche Automobil-Club mit.
"Vor allem die Alpenregion, die Mittelgebirge, die Küstengebiete und die Seenlandschaften sind betroffen. Am Samstag- und Sonntagabend sorgen Rückreisende für weiteres Verkehrsaufkommen."
Engpässe, Abfahrtssperren und Baustellen stören zusätzlich
Auf deutschen Autobahnen gibt es derzeit mehr als 1000 Baustellen, die für Engpässe und verlängerte Fahrzeiten sorgen.
Insbesondere im Bereich von Baustellen ist mit stockendem Verkehr und Staus zu rechnen.
Die Reiselust der Deutschen und ihren Nachbarn in Kombination mit den Engpässen, Abfahrtssperren und Baustellen sorgen besonders auf folgenden Autobahnen für Wartezeiten:
- A1 Fehmarn - Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln
- A2 Oberhausen - Dortmund - Hannover - Berliner Ring
- A3 Oberhausen - Köln - Frankfurt sowie Passau - Linz
- A5 Kassel - Frankfurt - Karlsruhe - Basel
- A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg
- A7 Flensburg - Hamburg - Hannover - Kassel sowie Ulm - Füssen/Reutte
- A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg
- A9 Berlin - Nürnberg - München
- A10 Berliner Ring
- A24 Hamburg - Schwerin - Berliner Ring
- A81 Singen - Stuttgart - Heilbronn
- A95 München - Garmisch-Partenkirchen
- A96 Lindau - München
- A99 Autobahnring München
Bei der Einreise nach Deutschland kann es aufgrund der Grenzkontrollen zusätzlich zu Wartezeiten kommen. Weitere Informationen findet man auch auf www.adac.de.
Titelfoto: Markus Scholz/dpa