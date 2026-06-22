Erste Sommerferien starten: Hier rollen ab dieser Woche die Blechlawinen

München - In den ersten Bundesländern stehen bereits die Sommerferien ins Haus. Wenn Hessen , Rheinland-Pfalz und das Saarland in ihre lange Reisewelle starten, bedeutet das auf einigen Autobahnen längere Wartezeiten.

Auf seiner Internetseite bietet der ADAC einen Überblick über die voraussichtlichen Stau-Tage auf deutschen Autobahnen. © ADAC.de

Hinzu kommen Urlauber aus dem Ausland, sowie Baustellen im In- und Ausland, beispielsweise auch die Sanierung der Luegbrücke auf der Brennerroute.

Der ADAC hat seinen Blick auf die vielen Fernstraßen gerichtet und sagt zahlreiche längere Staus voraus.

Wer auf den klassischen Routen in Richtung Süden oder zur Nord- und Ostsee unterwegs ist, muss gut vorbereitet in die Reise starten.

"Bereits ab Freitagmittag setzt starker Urlaubsverkehr ein. Am Samstagvormittag kommt zusätzlich der Ausflugsverkehr in die Naherholungsgebiete hinzu", teilt der Allgemeine Deutsche Automobil-Club mit.

"Vor allem die Alpenregion, die Mittelgebirge, die Küstengebiete und die Seenlandschaften sind betroffen. Am Samstag- und Sonntagabend sorgen Rückreisende für weiteres Verkehrsaufkommen."