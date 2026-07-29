Ferienbeginn in Deutschlands "Südstaaten": Stau-Welle erreicht Höhepunkt - hier wird es besonders voll

München - Während alle anderen Bundesländer schon die Ferien- und Urlaubszeit genießen durften, mussten Schüler in Baden-Württemberg und Bayern weiter die Schulbank drücken. Doch am Freitag starten auch die "Südstaaten" in ihre sechs Wochen Pause. Und das bedeutet Staus und Wartezeiten.

Die Reisewelle rollt weiter. Doch weil ab dem Freitag alle Bundesländer gleichzeitig in den Sommerferien sind, muss man sich auf Staus und Wartezeiten einstellen. © 123rf/06photo

Und die Experten des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) wissen: "Damit erreicht der Reiseverkehr seinen Höhepunkt." Und das ab dem kommenden Freitag.

"Erfahrungsgemäß ist das erste August-Wochenende das staureichste der gesamten Ferienzeit", heißt es weiter.

Doch nicht nur die beiden - durchaus sehr großen - Bundesländer aus dem Süden sorgen zusätzlich für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen und Grenzübergängen.

Auch bei unseren europäischen Nachbarn sind die Menschen noch im Reisefieber. Entspannt wird es selten, aber auch in dieser genannten Zeit gibt es ruhigere und schlimmere Phasen.

Der stärkste Verkehr wird am Freitagnachmittag und -abend erwartet. Auch der Samstagvormittag steht bei Urlaubern hoch im Kurs. Am Sonntagnachmittag und -abend ist ein weiterer Peak zu erwarten, dann jedoch vor allem auf den Rückreise-Strecken.