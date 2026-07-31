Autofahrer brauchen starke Nerven: Eines der staureichsten Wochenenden steht bevor

Hamburg - An diesem Wochenende erwartet der ADAC besonders viel Stau auf den Straßen zu den Stränden an Nord - und Ostsee .

Am Wochenende rollt der Reiseverkehr nur schleppend. © Bodo Marks/dpa

Mit dem Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg sind die Schulen in ganz Deutschland geschlossen. "Das erste August-Wochenende dürfte eines der staureichsten der Saison werden", teilte der ADAC mit.

Zu den "schlimmsten Staurouten" zählt der ADAC die A1 Bremen-Hamburg-Fehmarn, die A7 Hannover-Hamburg-Flensburg, die A23 Hamburg-Heide und die A24 Hamburg-Schwerin-Berlin.

Ein Sprecher der Autobahn GmbH Nord versicherte, dass in der Hauptreisezeit keine neuen Baustellen eingerichtet werden. Er nannte zugleich eine Reihe von bestehenden Baustellen mit hohem Staupotenzial.

Dazu gehören in Schleswig-Holstein die Rader Hochbrücke der A7 über den Nord-Ostsee-Kanal, die A1 zwischen Ratekau und Scharbeutz nördlich von Lübeck sowie das Autobahnkreuz Bargteheide nordöstlich von Hamburg. Dort treffen die A21 und die B404 auf die A1. Im Baustellenbereich verengen sich die eigentlich dreispurigen Fahrbahnen.

Auf der A24 Hamburg-Berlin müssen die Autofahrer vor einer Baustelle zwischen Witzhave und Schwarzenbek/Grande mit Verzögerungen rechnen. Es stehe nur ein Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung.

Die A23 Hamburg-Heide wird nach Angaben des ADAC an diesem Wochenende wegen des Wacken-Open-Airs besonders beansprucht. Für das Heavy-Metal-Festival bei Itzehoe sind 85.000 Karten verkauft worden.