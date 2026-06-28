Fahrbahnen aufgesprengt: Auf diesen Teilen der Autobahnen in Sachsen-Anhalt kommt es zu Einschränkungen

Magdeburg - Die anhaltende Hitze macht nicht nur Mensch, Tier und Umwelt zu schaffen, sondern sorgt auch für Chaos auf den Autobahnen in Sachsen-Anhalt .

Die anhaltende Hitze setzt den Fahrbahnen der Autobahnen in Sachsen-Anhalt zu. © Autobahn GmbH

Gleich an mehreren Stellen auf der A2 sowie A14 ist die Oberfläche regelrecht aufgesprengt worden.

Die sogenannten "Blow-Ups" werden durch die Autobahn GmbH des Bundes erfasst und umgehend beseitigt.

Deshalb kommt es seit Tagen immer wieder zu Sperrungen oder Einschränkungen. Jetzt hat das Unternehmen eine aktuelle Liste veröffentlicht, wo es überall im Land nachbessern muss.

Auf diesen Autobahnen und Abschnitten kommt es zu Sperrungen und Umleitungen:

A2, Fahrtrichtung Berlin, auf Höhe der Anschlussstelle Theeßen: Fahrbahn gesperrt, Umleitung ab Anschlussstelle Theeßen über Schopsdorf und Ziesar

A2, Fahrtrichtung Berlin, auf Höhe der Anschlussstelle Irxleben: Fahrbahn gesperrt, Umleitung ab Anschlussstelle Ziesar über die B1 zur Wiederauffahrt auf die A14

A14, Fahrtrichtung Schwerin, auf Höhe der Anschlussstelle Dahlenwarsleben: Fahrbahn gesperrt, Umleitung ab Kreuz Magdeburg auf die B2



Das Unternehmen rechnet bereits damit, dass weitere Schäden an anderen Stellen der Autobahnen auftreten werden.