Fernpass-Demo legt Urlaubsroute lahm: Das erwartet Autofahrer

München – Nach der Brenner-Blockade Ende Mai droht die nächste Einschränkung auf einer wichtigen Alpenroute: Wegen einer Demonstration wird die Fernpassstraße in Tirol an mindestens einem, möglicherweise aber zwei Reisesamstagen in den Sommerferien vormittags für zwei Stunden gesperrt.

Die Fernpassstraße (B 179) wird Ende Juni für eine Demo gesperrt. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Weshalb wird der Fernpass gesperrt? Grund ist am 27. Juni eine Anwohner-Demonstration aus Protest gegen die Verkehrsflut und geplante Tunnelprojekte. Vorbild: die Brennerdemo am 30. Mai. Die Komplettsperre an einem der wichtigsten Alpenpässe hatte für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Ein Gericht hatte erstmals eine Demonstration direkt auf der Autobahn genehmigt. Nach massiven Stauwarnungen hatten die meisten Autofahrer wohl ihre Reisen verschoben - die Straßen blieben unerwartet leer.

Wann wird die Fernpass-Route gesperrt? Am Samstag, 27. Juni, wird nun die B179 von 10 bis 12 Uhr zwischen Reutte und Nassereith für den Verkehr komplett gesperrt. Eine weitere zweistündige Demo am Fernpass haben Bürgerinitiativen für den 1. August angemeldet. Tirol will erst die Erfahrungen der ersten Demo abwarten und dann über den 1. August entscheiden.

Wie groß ist die Staugefahr? Der Termin fällt auf den Beginn der Sommerferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Vor allem am Samstagvormittag wird auf der Strecke entsprechend Reiseverkehr erwartet. Anders als bei der ganztägigen Brenner-Sperre handelt es sich am Fernpass zwar nur um eine zweistündige Unterbrechung.

Dennoch könnten sich schon vor Beginn der Sperre Staus bilden, auch nach der Freigabe sei mit Verzögerungen zu rechnen, hieß es beim ADAC.