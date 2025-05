Feiertag und Wochenende: Hier müssen Autofahrer mit langen Wartezeiten rechnen

München - Brückentage bedeuten für viele Menschen Kurzurlaube und Familienbesuche. Das hat oft mit längeren Autofahrten zu tun – und bringt naturgemäß Staus mit sich. So auch am kommenden Wochenende.

Alles in Kürze

Am langen Christi-Himmelfahrt-Wochenende muss man gleich an mehreren Tagen mit Staus rechnen. (Archivfoto) © Markus Scholz/dpa

Und das beginnt für zahlreiche Menschen dank Christi Himmelfahrt bereits am Donnerstag.

In Kombination mit den rund 1200 Baustellen auf den Fernstraßen rechnet der ADAC vom 28. Mai bis zum 1. Juni mit viel Verkehr auf den Straßen.

Ein frühzeitiges Losfahren bereits am Mittwochnachmittag hilft da vielleicht auch nur bedingt.

"Zwischen 13 und 19 Uhr dürfte es auf vielen Strecken nur im Stop-and-Go-Tempo vorangehen", schreibt der Allgemeine Deutsche Automobil-Club am Dienstag.

"In mehreren Bundesländern ist auch der Freitag, 30. Mai, schulfrei. In Hamburg dauern die einwöchigen Ferien noch bis zum Sonntag an." Das belastet die Strecken zusätzlich.