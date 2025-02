Ferienende und Faschingsfreizeit: Hier lauert am Wochenende die größte Staugefahr

München - Der Ferienbeginn in Bayern und Teilen Baden-Württembergs wird ab dem Wochenende vor allem im Süden Deutschlands zu Staus und Behinderungen auf den Fernstraßen führen.

Achtung, Blechlawine: Wegen startender und endender Ferienzeiten könnten einige Straßen am Wochenende dicht sein. (Symbolbild) © Markus Scholz/dpa

Das geht aus den aktuellen Prognosen des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) hervor.

Vollsperrungen auf der A2 und A7 sowie die Situationen beim Grenzübertritt und im Ausland gelten als weitere Faktoren.

Während sich die Schüler in den "Südstaaten" auf eine freie Faschingswoche freuen, enden im Saarland, in Sachsen sowie in Teilen der Niederlande die Ferien.

Laut ADAC sollte man extra Zeit in den Vormittags- und Abendstunden am Samstag und Sonntag einplanen – vor allem, wenn man im Bereich der Alpen unterwegs ist.

Die gilt auch für den Rückreiseverkehr. Andererseits kündigten die Experten an: "In den Ballungszentren der Karnevalshochburgen wie etwa Köln, Düsseldorf und Mainz dürfte es am Freitag deutlich ruhiger zugehen als sonst üblich."