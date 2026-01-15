Crash am Kreuz: Kilometerlanger Stau nach Unfall auf A8

München - Auf der A8 ist am Autobahnkreuz München-West wegen eines Unfalls der Autobahnabschnitt gesperrt worden.

Nach einem Unfall mit offenbar einer leicht verletzten Person gab es auf der A8 mehrere Kilometer Stau. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Laut Meldung seien gegen 5.50 Uhr mehrere Fahrzeuge zusammengestoßen.

Die Polizei meldete eine leicht verletzte Person. Die Folge des Blech-Chaos: kilometerlanger Stau.

Zwischen München-Langwied und Kreuz München-West sei die Fahrbahn aktuell noch auf einen Fahrstreifen verengt.

Zwei Streifen in Richtung München wurden wieder freigegeben, teilte ein Polizeisprecher mit. Dennoch kam es zunächst weiter zu Behinderungen.