Crash am Kreuz: Kilometerlanger Stau nach Unfall auf A8
München - Auf der A8 ist am Autobahnkreuz München-West wegen eines Unfalls der Autobahnabschnitt gesperrt worden.
Laut Meldung seien gegen 5.50 Uhr mehrere Fahrzeuge zusammengestoßen.
Die Polizei meldete eine leicht verletzte Person. Die Folge des Blech-Chaos: kilometerlanger Stau.
Zwischen München-Langwied und Kreuz München-West sei die Fahrbahn aktuell noch auf einen Fahrstreifen verengt.
Zwei Streifen in Richtung München wurden wieder freigegeben, teilte ein Polizeisprecher mit. Dennoch kam es zunächst weiter zu Behinderungen.
Auch zwischen den Anschlussstellen Sulzemoos und der Zufahrt München-Obermenzing gibt es rund acht Kilometer Stau. Der Zeitverlust betrage laut ADAC mindestens 33 Minuten.
