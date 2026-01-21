Lebenszeit in der Abgas-Karawane: So lange verbringen Pendler in München im Stau

München - Pendlerinnen und Pendler haben im vergangenen Jahr im Großraum München viele Stunden im Stau gestanden.

Im vergangenen Jahr standen Münchens Pendler rechnerisch vier volle Tage und 20 Stunden im Berufsverkehr fest. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Nach einer Auswertung des Verkehrsdatenanbieters TomTom waren es insgesamt rund 116 Stunden und damit etwa zwei Prozent mehr als im Vorjahr.

Demnach floss der Verkehr dort im Schnitt 33 Prozent langsamer, als er das bei freier Fahrt täte.

In Berlin, Hamburg und Essen lag das Staulevel mit 40 beziehungsweise 39 Prozent allerdings deutlich höher.

In den Ballungsräumen und Metropolregionen führten unter anderem Pendlerverkehr aus dem Umland sowie begrenzte Kapazitäten auf den Straßen zu dauerhaftem Verkehrsdruck, heißt es von TomTom.

Doch auch in mittelgroßen Städten sei eine zunehmende Verdichtung des Verkehrs zu beobachten.