23.07.2026 07:03 Sommerreiseverkehr vor dem Höhepunkt: Hier wird es am Wochenende besonders voll

Die kommenden Wochenenden könnten für viele Urlauber im Norden zur Geduldsprobe auf den Autobahnen werden. Einige Staufallen stehen bevor.

Von Linda Vogt Bremen/Hannover - Der Sommerreiseverkehr steht vor seinem Höhepunkt. Nach dem Ferienbeginn im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen haben nun nahezu alle Bundesländer ebenso wie die Nachbarländer Schulferien. Der Urlaubs- und Transitverkehr nimmt dementsprechend weiter zu.

Unter anderem soll die A7 am Wochenende vom Reiseverkehr stark betroffen sein. (Archivfoto) © Christian Butt/dpa Am Freitag und Samstag kann es zu längeren Fahrtzeiten im Norden kommen, wie der ADAC und die Autobahngesellschaft mitteilen. Am Wochenende danach zeichnet sich mit dem Ferienbeginn auch in Bayern und Baden-Württemberg eines der staureichsten Wochenenden des Jahres ab. Reisen sollten nun gut geplant sein. Besonders auf den Hauptreiserouten Richtung Nord- und Ostsee ist mit starken Behinderungen zu rechnen: Staumeldungen Mehr Ferien, mehr Stillstand: Auf diesen Autobahnen braucht man viel Geduld – und Abkühlung A1 Fehmarn - Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln

A7 Flensburg - Hamburg - Hannover - Würzburg

A20, A21, A23 und A24 in Richtung Ost- und Nordsee Rund 1000 Autobahnbaustellen deutschlandweit bremsen den Verkehr zusätzlich aus, im Norden gelten diese laut Autobahngesellschaft als besonders stauanfällig: Auf der A1 zwischen Sereetz und Scharbeutz, zwischen Kreuz Bargteheide und Bad Oldesloe, zwischen Dreieck Stuhr und Wildeshausen-Nord, zwischen Osnabrück-Hafen und Bramsche sowie weiter im Süden zwischen Erftstadt und Kreuz Bliesheim

zwischen Sereetz und Scharbeutz, zwischen Kreuz Bargteheide und Bad Oldesloe, zwischen Dreieck Stuhr und Wildeshausen-Nord, zwischen Osnabrück-Hafen und Bramsche sowie weiter im Süden zwischen Erftstadt und Kreuz Bliesheim Auf der A7 zwischen Rendsburg/Büdelsdorf und Kreuz Rendsburg, zwischen Hamburg-Volkspark und Hamburg-Othmarschen, zwischen Maschener Kreuz und Thieshope sowie zwischen dem Dreieck Hannover-Süd und Derneburg/Salzgitter

zwischen Rendsburg/Büdelsdorf und Kreuz Rendsburg, zwischen Hamburg-Volkspark und Hamburg-Othmarschen, zwischen Maschener Kreuz und Thieshope sowie zwischen dem Dreieck Hannover-Süd und Derneburg/Salzgitter Auf der A20 zwischen Grevesmühlen und Wismar-Mitte

Sommerreiseverkehr vor dem Höhepunkt: Wann es voll wird