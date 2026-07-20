Neuer Stau-Höhepunkt erwartet: Hier drohen die schlimmsten Wartezeiten

München - Die nächste Blechlawine im Rahmen der Ferienzeiten droht am kommenden Wochenende – mit neuen Höhepunkten in Sachen Staugefahr auf wichtigen Routen, wie der ADAC prognostiziert.

Obwohl keine neuen Ferien in Deutschland im Raum stehen, werden zahlreiche Staus und Wartezeiten erwartet. (Symbolbild) © 123rf/fotoember

Konkret geht es um den Zeitraum vom 24. bis 26. Juli – obwohl in Deutschland keine neuen Ferien im Raum stehen.

Bis auf Bayern und Baden-Württemberg sind nahezu alle Schüler in der schulfreien Zeit – doch genau darum ist das Wochenende weiterhin Reisezeit.

Auch in den Nachbarländern rollen die Autos in verschiedene Richtungen durch die Bundesrepublik.

"Besonders belastet sind die Reiserouten in Richtung Alpen, Süddeutschland sowie Nord- und Ostsee", teilten die ADAC-Experten mit.

"Bei schönem Wetter sorgt zusätzlich der Ausflugsverkehr für volle Straßen rund um Seen, in Mittelgebirgen und im Alpenraum." Besonders heftig sei aus den früheren Daten der Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag betroffen.