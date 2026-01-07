Stau-Alarm! Bauern wollen Autobahn-Zufahrten am Donnerstag dichtmachen

Brandenburg - Autofahrer müssen sich am 8. Januar in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen.

Brandenburger Bauern bei einer Protestaktion. (Archivfoto) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Landwirte wollen aus Protest gegen das geplante Mercosur-Handelsabkommen der EU zeitweise Autobahn-Auffahrten mit Traktoren blockieren.

Betroffen sind nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes unter anderem die A11, A24, A14, A19, A20 und die A10 (Berliner Ring).

In Brandenburg sei zwischen 6 und 20 Uhr mit Staus und Verzögerungen zu rechnen, Umfahrungen werden empfohlen. Spontane Aktionen seien nicht ausgeschlossen.

Das Polizeipräsidium Brandenburg teilte mit, dass derzeit 15 Versammlungen bekannt seien. Blockaden von Autobahn-Abfahrten seien aus Sicherheitsgründen unzulässig. Die Polizei prüft mögliche Auflagen oder Verbote und rät Autofahrern, mehr Zeit einzuplanen – auch wegen der aktuellen Wetterlage.

Der Bauernbund Brandenburg begründet die Proteste mit unfairen Wettbewerbsbedingungen durch günstigere Importe aus Südamerika. Der Landesbauernverband lehnt Autobahnblockaden hingegen ab und warnt vor Sicherheitsrisiken.