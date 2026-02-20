Stau zum Ferienende: Wo es auf den Straßen voll wird

München - Am Wochenende dürfte es auf den bayerischen Fernstraßen voll werden. Der ADAC Südbayern gibt einen Überblick, was zu erwarten ist.

Beeindruckt andere Länder: Rettungsgassen zu bilden gehört für die Autofahrer in Deutschland zum Selbstverständnis. Also nicht vergessen. (Symbolbild) © Holger Hollemann/dpa

Vor allem am Samstag und Sonntag tagsüber erwartet der Verkehrsclub den Reisehöhepunkt.

Entscheidender Treiber ist das Ende der Ferien, nicht nur in Bayern, sondern auch in anderen Bundesländern wie Thüringen und Sachsen. Auch die Olympischen Winterspiele in Italien gehen zu Ende und können für zusätzlichen Rückreiseverkehr sorgen.

Reiseströme werde das nicht verursachen, könne sich aber durchaus im Verkehrsaufkommen bemerkbar machen, heißt es vom ADAC Südbayern.

Besonders betroffene Strecken sind demnach der Fernpass in Richtung Füssen und Garmisch, die A7 Füssen Richtung Ulm, die A95 Garmisch-München, die A8 Salzburg-München sowie die Inntalautobahn ab Innsbruck und vor allem bei der Einreise am Grenzübergang Kiefersfelden.

Die bundesweite Stauprognose des ADAC nennt zudem auch andere Teile der A8, die A96 München-Lindau und die A99 Autobahnring München.