Stau wegen Blockabfertigung: Lkw auf Abwegen gestoppt

Rosenheim - Wegen eines langen Lastwagenstaus an der Grenze zu Österreich hat die Polizei im Süden Bayerns Sattelzüge zurück auf die Autobahn schicken müssen.

Lastwagen stehen auf der Autobahn A93 vor der Grenze in Fahrtrichtung Österreich im Stau. © Peter Kneffel/dpa

Weil auf der Inntalautobahn nach einem Lkw-Fahrverbot am Dreikönigstag nur bis zu 300 Lastwagen pro Stunde unterwegs sein durften, sei der Stau am Mittwochmorgen auf bayerischer Seite bis zu 33 Kilometer lang gewesen, teilte die Polizei mit.

Viele Fahrer versuchten deshalb, den Stau über Gemeinden an A8 und A93 zu umfahren - trotz entsprechender Verbote.

Um die Anwohner zu entlasten, hätten die Beamten deshalb jeden achten Lastwagen zurück auf die Autobahn geschickt, teilte die Polizei mit. Außerdem hätten die Polizei zahlreiche Verkehrsverstöße geahndet - zum Beispiel Überholen trotz Verbots und Rückwärtsfahren auf der Autobahn.

Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre zu diesem Datum hätten die Beamten schon mit viel Arbeit gerechnet.