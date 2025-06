15.06.2025 13:20 Verkehrschaos rund um Hamburg geht weiter: Hier solltet Ihr mehr Zeit einplanen

Verkehrschaos in Hamburg auch am Sonntag: Autobahnsperrungen auf A7 und A1 sowie eine in die Jahre gekommene Brücke.

Von Bernhard Sprengel Hamburg - Autofahrer brauchen auch am Sonntag rund um Hamburg Geduld. Zwei Autobahnsperrungen und eine in die Jahre gekommene Brücke haben den Wochenendverkehr rund um Hamburg behindert. Alles in Kürze Verkehrschaos in Hamburg durch Baustellen und Sperrungen

A1 und A7 betroffen mit bis zu 40 Minuten Verzögerung

Köhlbrandbrücke wegen Reparaturen gesperrt

Umleitungen über B205, A21 und A1

Weitere Baustelle auf A1 nördlich von Lübeck Mehr anzeigen Auch auf der A7 in Hamburg in Richtung Süden gibt es am Wochenende stockenden Verkehr. © Bodo Marks/dpa Vor allem am Samstagmittag und -nachmittag mussten die Lastwagen-, Auto- und Motorradfahrer viel Zeit mitbringen. Insbesondere auf der A1 rund um die Norderelbbrücke verlängerte sich die Fahrtzeit in Richtung Niedersachsen teils um mehr als eine Stunde. Am Sonntagvormittag lief der Verkehr zunächst weitgehend reibungslos, nahm aber um die Mittagszeit wieder spürbar zu. Die Autobahn GmbH des Bundes meldete Verzögerungen von maximal 40 Minuten auf der A1 und etwa 25 Minuten in Richtung Norden rund um Ahrensburg. Die A7 und der Elbtunnel sind noch bis Montagmorgen in Richtung Hannover voll gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld. Nach Angaben der Autobahn GmbH Nord werden die Fahrspuren zwischen Hamburg-Hausbruch und Heimfeld neu markiert. Staumeldungen Mit Papier beladener Lkw gerät in Brand: A2 gesperrt Der überregionale Verkehr auf der A7 wird bereits ab Neumünster-Süd über die B205, die A21 und ab dem Kreuz Bargteheide über die A1 umgeleitet. Auf der A1 vor der Hamburger Norderelbbrücke stauten sich die Autos am Morgen auf mehreren Kilometern. Auch vor den Neuen Elbbrücken bildeten sich Staus im Stadtgebiet. Wegen Reparatur- und Wartungsarbeiten ist auch die Köhlbrandbrücke an diesem Wochenende voll gesperrt. Brückenbauarbeiten bei Bargteheide Auf gleich zwei Autobahnabschnitten rund um Hamburg kommt es zu erhöhtem Verkehrsaufkommen. © Bernd Weißbrod/dpa Nordöstlich von Hamburg gab es kleinere Verzögerungen des Verkehrs auf der A1 in Richtung Lübeck. Die Richtungsfahrbahn ist zwischen Ahrensburg und dem Kreuz Bargteheide bis Sonntagabend gesperrt. Der Verkehr wird über die A24 (Hamburg-Berlin) bis zur Ausfahrt Schwarzenbek/Grande und weiter über die B404 zur A1 bei Bargteheide umgeleitet. An dem Autobahnkreuz werden nach Angaben der Autobahn GmbH Träger für eine neue Brücke eingehoben. Am Sonntag ist eine weitere Baustelle auf der A1 nördlich von Lübeck hinzugekommen. Auf der Richtungsfahrbahn Fehmarn müssten zwischen den Anschlussstellen Ratekau und Pansdorf Notreparaturen gemacht werden, teilte die Autobahn GmbH mit. Staumeldungen Hohe Staugefahr zu Pfingsten: Hier wird's besonders voll, diverse Züge fallen aus Dafür wird ein Fahrstreifen zwischen 8 und 17 Uhr gesperrt. Auch hier dauerte die Fahrt rund 15 Minuten länger.

