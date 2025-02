Wintersport, Ferien und Kontrollen: Hier muss man am Wochenende mit Staus rechnen

München - Am dritten Februarwochenende könnten einige Faktoren dafür sorgen, dass Autofahrer für ihre Routen teils deutlich mehr Zeit einplanen müssen. Das zeigen die Prognosen des ADAC.

Auf zahlreichen Autobahnen müssen Verkehrsteilnehmer ab Freitag mit Staus und Behinderungen rechnen. (Symbolbild) © Markus Scholz/dpa

Ein wichtiger Grund ist die Ferienzeit. In den nördlichen Niederlanden und in Sachsen werfen die Schüler ab Freitag die Schulranzen in die Ecke.

Anders als in Mecklenburg-Vorpommern, da endet die schulfreie Zeit. Beides wird seine Auswirkungen auf Deutschlands Straßen haben.

"Vor allem am Samstag- und Sonntagmorgen sowie am Abend wird es auf den An- und Abreiserouten eng", teilte der Allgemeine Deutsche Automobil-Club mit.

"Zudem können winterliche Straßenverhältnisse und Baustellen zu Verzögerungen führen." Damit aber noch nicht genug, denn am Freitag startet zudem die Münchner Sicherheitskonferenz.

Diese findet vom 14. bis 16. Februar im Tagungshotel Bayerischer Hof statt und entsprechend sind zahlreiche Straßen gesperrt.