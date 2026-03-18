Zum zweiten Mal in einer Woche: A9 schon wieder für mehrere Tage gesperrt

Halle (Saale) - Hier ist erneut Geduld gefragt: Autofahrer müssen auf der A9 bei Halle ab kommendem Sonntag wieder mit Einschränkungen rechnen.

Schon während der bis Mittwoch andauernden Sperrung wurde der Verkehr über die B100 umgeleitet. Dementsprechend kam es zu Verkehrsbehinderungen. © Heiko Rebsch/dpa

Zwischen der Anschlussstelle Halle und dem Schkeuditzer Kreuz werde die Fahrbahn in Richtung München von Sonntagabend bis voraussichtlich Mittwochmorgen in der kommenden Woche voll gesperrt, teilte die Autobahn GmbH mit.

Außerdem soll die Anschlussstelle Wiedemar gesperrt werden. In der Zeit werden rund um die Uhr Arbeiten an der Fahrbahn vorgenommen, hieß es.

Der Abschnitt der Autobahn war bereits vom vergangenen Sonntag bis zum heutigen Mittwoch gesperrt.

Ab dem 22. März sollen die Instandsetzungsarbeiten dann fortgesetzt werden.