Zum zweiten Mal in einer Woche: A9 schon wieder für mehrere Tage gesperrt
Von Inga Jahn
Halle (Saale) - Hier ist erneut Geduld gefragt: Autofahrer müssen auf der A9 bei Halle ab kommendem Sonntag wieder mit Einschränkungen rechnen.
Zwischen der Anschlussstelle Halle und dem Schkeuditzer Kreuz werde die Fahrbahn in Richtung München von Sonntagabend bis voraussichtlich Mittwochmorgen in der kommenden Woche voll gesperrt, teilte die Autobahn GmbH mit.
Außerdem soll die Anschlussstelle Wiedemar gesperrt werden. In der Zeit werden rund um die Uhr Arbeiten an der Fahrbahn vorgenommen, hieß es.
Der Abschnitt der Autobahn war bereits vom vergangenen Sonntag bis zum heutigen Mittwoch gesperrt.
Ab dem 22. März sollen die Instandsetzungsarbeiten dann fortgesetzt werden.
Wie während der ersten Vollsperrung soll der Verkehr ab Halle über die B100 zum Schkeuditzer Kreuz umgeleitet werden.
Grund für die Arbeiten seien Schäden an der Fahrbahn, die durch den häufigen Wechsel von Frost und Tauwetter entstanden sind.
Titelfoto: Heiko Rebsch/dpa