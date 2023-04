Straßenbahn kracht in Auto: Sechs Verletzte in Düsseldorf, Fahrer eingeklemmt

Düsseldorf - Im Stadtteil Oberkassel hat es am Dienstagnachmittag einen heftigen Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto gegeben. Sechs Personen wurden dabei verletzt und der Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt - die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Der Einsatz der Feuerwehr war nach zwei Stunden beendet. Die Ermittlung zum genauen Unfallhergang dauern weiter an.

"Die weiteren Insassen der Straßenbahn wurden durch einen Notarzt in Augenschein genommen. Da sie unverletzt waren, konnten sie ihren Weg eigenständig fortsetzen", so der Sprecher.

Dabei wurde das Auto von der heranfahrenden Straßenbahn getroffen. Sechs Menschen erlitten durch den immensen Aufprall leichte Verletzungen, wie ein Feuerwehr-Sprecher mitteilte. Sie alle wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der Autofahrer zunächst auf der Hansaallee in Richtung Belsenplatz gefahren sein. Auf Höhe der Einmündung zur Pia-Thiele-Straße soll der Wagen dann gewendet haben, um in Richtung Lörick weiterzufahren.

Schon am gestrigen Montag kollidierte in Gerresheim eine Straßenbahn der Linie U73 mit einem Auto. Die beiden Insassen - Vater (54) und Sohn (14) - wurden schwer verletzt und mussten in eine Klinik.

Erstmeldung von 16.34 Uhr, aktualisiert um 17.21 Uhr