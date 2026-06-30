Straßenbahn kracht in Reisebus: Verkehr in Mannheim eingeschränkt

Mannheim - In der Schwetzinger Straße in Mannheim ist es am Dienstagmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Reisebus und einer Straßenbahn gekommen.

Die betroffene Straße im Bezirk Schwetzingerstadt wurde abgesichert. © René Priebe

Wie die Polizei Mannheim in einer ersten Mitteilung bekannt gab, läuft die Unfallaufnahme derzeit noch auf Hochtouren.

Genaue Angaben zum Unfallhergang oder zu möglichen verletzten Personen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.

Polizei und Rettungskräfte sind aktuell noch vor Ort im Einsatz.