Ein Toter (†23) und ein Verletzter bei schwerem Crash an französischer Grenze

Efringen-Kirchen - Ein 23-jähriger Autofahrer verlor nach einer Kollision mit zwei weiteren Fahrzeugen auf der B3 an der französischen Grenze sein Leben.

Der Rettungsdienst konnte einen 23-Jährigen nicht mehr retten. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das schwere Unglück am Donnerstagnachmittag gegen 15.44 Uhr an der Einmündung zur K6322. Ein 44-jähriger Autofahrer war auf der B3 von Schliengen kommend in Richtung Efringen-Kirchen unterwegs, als er an der Kreuzung nach links abbiegen wollte.

Beim Abbiegevorgang übersah der 44-Jährige wohl den entgegenkommenden Wagen eines 23-Jährigen, woraufhin es krachte.

Im weiteren Verlauf der Kollision kollidierte der Wagen des jungen Mannes mit einem dritten Auto. Dessen Fahrer (46) hatte an der Einmündung der Kreisstraße gewartet.

Für den 23-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der 44-jährige Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in eine Klinik gebracht. Laut Polizei blieb der 46-Jährige unverletzt.