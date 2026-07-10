Tragischer Unfall mit E-Scooter: Junge (†13) kommt ums Leben
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Gerabronn - Am Donnerstagabend kam es in Gerabronn (Landkreis Schwäbisch Hall) zu einem tödlichen Unfall zwischen einem Opel und einem E-Scooter-Fahrer.
Der 13-Jährige war auf seinem E-Scooter gegen 19.15 Uhr auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Rückershagen und Ziegelhof unterwegs, teilt die Polizei mit.
An einer Kreuzung übersah er demnach einen 52-jährigen Opel-Fahrer und nahm ihm die Vorfahrt.
Durch den Unfall wurde der 13-Jährige tödlich verletzt und starb noch an der Unfallstelle.
Der 52-Jährige fuhr nach dem Unfall nach Hause und alarmierte dort die Polizei.
Warum er erst von dort die Polizei verständigte ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei ermittelt ebenfalls zum genauen Unfallhergang.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa