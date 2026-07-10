Tragischer Unfall mit E-Scooter: Junge (†13) kommt ums Leben

Gerabronn - Am Donnerstagabend kam es in Gerabronn (Landkreis Schwäbisch Hall) zu einem tödlichen Unfall zwischen einem Opel und einem E-Scooter-Fahrer.

Für den 13-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Der 13-Jährige war auf seinem E-Scooter gegen 19.15 Uhr auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Rückershagen und Ziegelhof unterwegs, teilt die Polizei mit.

An einer Kreuzung übersah er demnach einen 52-jährigen Opel-Fahrer und nahm ihm die Vorfahrt.

Durch den Unfall wurde der 13-Jährige tödlich verletzt und starb noch an der Unfallstelle.

Der 52-Jährige fuhr nach dem Unfall nach Hause und alarmierte dort die Polizei.