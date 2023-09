Straßenbahn und BMW prallen zusammen: Feuerwehr muss eingeklemmten Fahrer befreien

Düsseldorf - Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem BMW in Düsseldorf ist ein 46-jähriger Autofahrer am heutigen Freitag in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Bahnfahrer erlitt einen Schock.

Feuerwehrkräfte mussten den eingeklemmten Autofahrer (46) befreien. (Symbolbild) © 123RF/noskaphoto

Wie ein Feuerwehrsprecher am Nachmittag berichtete, waren die Kameraden am Mittag gegen 11.51 Uhr zu der Unfallstelle an der Kreuzung Grafenberger Allee/Humboldtstraße in Düsseltal alarmiert worden.

Demnach waren eine Stadtbahn und ein BMW derart heftig zusammengekracht, dass der 46-jährige Fahrer in seinem Auto eingeklemmt wurde. Seine Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen.



Nach nur sieben Minuten erreichten die Kräfte den Ort des Geschehens. Während ein hinzugezogener Notarzt und weitere Notfallsanitäter sich sofort um den schwer verletzten BMW-Fahrer kümmerten und mit der medizinischen Erstversorgung begannen, kontrollierten Feuerwehrkräfte die Straßenbahn auf Verletzte und Beschädigungen.

"Hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden - bis auf den geschockten Fahrer der Straßenbahn, gab es keine weiteren Verletzten zu beklagen", schilderte der Sprecher.