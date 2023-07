22.07.2023 15:21 3.464 Auto rast in Menschenmenge: Mehrere Personen verletzt!

Bei einer Autoshow in Hannover ist am Samstag ein Wagen in die Zuschauermenge gerast. Dabei wurden fünf Menschen verletzt.

Hannover - Heftiger Unfall bei einer Autoshow in Hannover! Auf dem Schützenplatz raste das Auto in eine Gruppe von Menschen. © Moritz Frankenberg/dpa Bei der "Street Mag Show" auf dem Schützenplatz ist am Samstag ein Wagen in eine Menschenmenge gefahren. Nach ersten Angaben der Polizei wurden bei dem Unfall fünf Menschen verletzt – zwei davon schwer. Ursache sei nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt, sagte eine Sprecherin der Polizei. Deswegen sei das Fahrzeug wohl in die Zuschauer gefahren. Unfall "Sehr schlechte Mischung": Suff-Fahrer rast in Tankstelle und verursacht 60.000 Euro Schaden Der mutmaßliche Fahrer des Wagens sei bekannt. Polizei und Rettungskräfte seien vor Ort. Polizei spricht von "größerem Einsatz" Vom Veranstalter gibt es bislang keine Stellungnahme.

