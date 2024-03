Suff-Fahrt endet fast im Teich: Krawall-Pärchen sorgt für Ärger

Dürrröhrsdorf - Nachdem er seinen Audi unter Alkoholeinfluss fast in einem Teich versenkt hatte, zeigte sich ein 56-Jähriger uneinsichtig. Auch seine Beifahrerin (58) machte Ärger. Die Polizei musste Zwangsmittel gegen beide anwenden - es kam zu unschönen Szenen.

Ein 56-Jähriger war am Karfreitag gegen 20 Uhr mit seinem Audi A4 auf der Dürrröhrsdorfer Hauptstraße in Richtung Dresden unterwegs. Mit ihm im Auto: eine 58-jährige Frau.

Der Audifahrer musste die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. © Marko Förster

Als der mutmaßliche Unfallverursacher von der Polizei befragt wurde, rochen die Beamten Alkohol. Logische Konsequenz: Alkoholtest. Dem wollte sich der 56-Jährige allerdings entziehen, hieß es von der Polizei auf TAG24-Nachfrage.

Stattdessen fing der Deutsche an zu pöbeln, sprach massive Beleidigungen gegen die Beamten aus und verweigerte jede Kooperation. Erfolglos! Er wurde in Handschellen und Fußfessel abgeführt, musste die Nacht in Polizei-Gewahrsam verbringen.

Die 58-jährige Beifahrerin war um keinen Deut besser: Erst pöbelte sie sich in Rage und wurde dann laut Polizei auch noch handgreiflich. Auch gegen sie mussten die Beamten Zwangsmittel anwenden.

Der Audi wurde nach dem Unfall mit einem Kran auf die Straße gehievt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden an Auto und Zaun auf 7000 Euro.