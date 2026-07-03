Teurer Crash in Heidelberg: Aston Martin kracht gegen Hauswand

Heidelberg - Ein teurer Unfall hat am Freitagmorgen im Heidelberger Stadtteil Neuenheim für Aufsehen gesorgt. Ein Luxus-Sportwagen der Marke Aston Martin kam von der Straße ab und prallte frontal in einen Zaun sowie eine Hauswand.

Der Luxuswagen kam von der Fahrbahn ab. © René Priebe/PR-Video

Wie die Polizei berichtet, ging die Unfallmeldung kurz vor 8.30 Uhr bei den Beamten ein. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Fahrer mit seinem Aston Martin in der Ludolf-Krehl-Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Das Fahrzeug durchbrach einen Zaun und krachte anschließend gegen die Wand eines Wohnhauses.

Der Fahrer des Sportwagens blieb laut Polizeiangaben unverletzt. Der finanzielle Schaden ist jedoch immens. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 75.000 Euro geschätzt.