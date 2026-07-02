Heftiger Unfall mit Elektroauto: Drei Kinder und zwei Erwachsene teils schwer verletzt

Suhl - Bei einem Autounfall zwischen Suhl und Schmiedefeld am Rennsteig wurden am Mittwochabend mehrere Menschen teils schwer verletzt.

Der Kia war an einem Baum im angrenzenden Straßengraben stehen geblieben. © NEWS5 / Steffen Ittig

Wie die Polizei erklärte, hatte ein 37-jähriger Kia-Fahrer zwei Fahrzeuge auf der kurvigen Strecke überholt.

In einer Rechtskurve war der Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet.

Fünf Insassen aus dem Elektroauto wurden verletzt. Den Angaben nach erlitten der 37-jährige Autofahrer und ein fünfjähriges Kind leichte Verletzungen.

Eine 41-Jährige, ein elfjähriges Kind sowie ein weiteres fünfjähriges Kind wurden schwer verletzt. Die Verletzten wurden allesamt in ein Krankenhaus gebracht.