Tragödie bei Ludwigsburg: Hund stirbt nach Kollision mit S-Bahn

Benningen - Ein freilaufender Hund hat am späten Donnerstagnachmittag auf der Bahnstrecke zwischen Freiberg am Neckar und Benningen einen traurigen Zwischenfall ausgelöst. Das Tier wurde von einer S-Bahn erfasst und tödlich verletzt.

Der Hund verstarb noch auf den Gleisen. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler befand sich der Hund gegen 17.12 Uhr aus bislang noch ungeklärten Gründen im Gleisbereich auf der Strecke in Richtung Benningen.

Als der Zugführer der herannahenden S-Bahn der Linie S4 in Fahrtrichtung Ludwigsburg das Tier auf den Gleisen bemerkte, leitete er eine Schnellbremsung ein. Den Zusammenstoß konnte er jedoch nicht mehr verhindern.

Der Hund wurde von dem Zug erfasst und verendete noch an der Unfallstelle.

Die Bundespolizei versuchte noch am Donnerstagabend, einen möglicherweise implantierten Chip des Tieres auszulesen, was jedoch ohne Erfolg blieb. Aktuell läuft noch eine Abfrage über das Haustierregister TASSO.