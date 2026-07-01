Tragödie in Baden-Württemberg: Fahranfänger übersieht Motorrad-Fahrer (†62)

Eberhardzell - Ein schwerer Unfall hat am späten Dienstagnachmittag auf der K7569 bei Eberhardzell (Landkreis Biberach) das Leben eines Motorradfahrers gefordert.

Für einen 62-jährigen Kawasaki-Fahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei berichtet, war der Biker gegen 16.45 Uhr mit seiner Kawasaki von Eberhardzell in Fahrtrichtung Mühlhausen unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 19-jähriger Fahranfänger mit einem Mercedes einen Verbindungsweg zwischen der L306 und der K7569.

Als der Fahranfänger an der Einmündung nach links auf die Kreisstraße abbiegen wollte, übersah er nach ersten Erkenntnissen der Polizei den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer.

Der 62-Jährige prallte mit seiner Maschine in die linke Seite des Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Biker von seinem Motorrad geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen. Er erlitt tödliche Verletzungen.

Der 19-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und erlitt einen Schock. Ein Team der Notfallseelsorge kümmerte sich um den jungen Mann sowie um die Angehörigen des Verstorbenen.