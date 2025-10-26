Tödliche Motorradfahrt mit Freunden: 18-Jähriger stirbt bei Unfall
Freiburg - Eine Spritztour von drei Freunden auf Krafträdern endete am Samstagabend tödlich. Ein Fahranfänger (†18) verstarb in Freiburg.
Die drei Biker waren gegen 23.50 Uhr auf der Tel-Aviv-Yafo-Allee unterwegs, als einer der Jugendlichen (18) an einer gelben Ampel abbremste.
Der hinter ihm fahrende Gleichaltrige erkannte die Situation zu spät. Er streifte den Motorradfahrer, kam ins Schlingen und prallte gegen einen Ampelmast.
Der verunfallte 18-Jährige wurde schwerst verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Kurze Zeit später erlag er in diesem seinen Verletzungen.
Der haltende Jugendliche erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.
Es wird von einem Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro ausgegangen. Zu den genauen Unfallhintergründen wird derzeit ermittelt.
Titelfoto: Marcel Kusch/dpa