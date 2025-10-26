Tödliche Motorradfahrt mit Freunden: 18-Jähriger stirbt bei Unfall

Freiburg - Eine Spritztour von drei Freunden auf Krafträdern endete am Samstagabend tödlich. Ein Fahranfänger (†18) verstarb in Freiburg .

Der Rettungsdienst versorgte den Schwerstverletzten und brachte ihn in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Die drei Biker waren gegen 23.50 Uhr auf der Tel-Aviv-Yafo-Allee unterwegs, als einer der Jugendlichen (18) an einer gelben Ampel abbremste.

Der hinter ihm fahrende Gleichaltrige erkannte die Situation zu spät. Er streifte den Motorradfahrer, kam ins Schlingen und prallte gegen einen Ampelmast.

Der verunfallte 18-Jährige wurde schwerst verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Kurze Zeit später erlag er in diesem seinen Verletzungen.

Der haltende Jugendliche erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.