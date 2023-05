Tödliche Pfingst-Ausfahrt: Zwei Biker sterben nach schrecklichem Crash bei Heidenrod

Heidenrod-Geroldstein/Bad Schwalbach - Tragisches Unglück in Westhessen ! Zwei Motorradfahrer kamen bei einer Ausfahrt am Pfingstmontag nach einem Zusammenprall mit einem Auto ums Leben.

Für die Biker kam jede Hilfe zu spät. Sie starben an der Unfallstelle. (Symbolfoto) © 123RF/animaflorapicsstock

Ein Sprecher der Polizeidirektion Rheingau-Taunus berichtete am Abend von dem tödlichen Unfall, der sich wenige Stunden zuvor ereignet hatte. Demnach befuhr ein 32 Jahre alter Mann aus Frankfurt am Main die L3033 aus Geroldstein kommend in Richtung der B260.

In einem äußerst kurvigen Bereich der Strecke kam er gegen 15.40 Uhr in einer Rechtsabbiegung zu weit von der Fahrbahn ab und streifte dadurch einen entgegenkommenden Mercedes, der von einem 57-jährigen Mann gefahren wurde.

In der Folge geriet die Yamaha des 32-Jährigen ins Schleudern und krachte mit voller Wucht mit einer hinter dem Mercedes fahrenden Ducati-Maschine zusammen, auf der ein Mann aus Schmitten (67) saß.

Die Wucht des letzteren Aufpralls war so immens, dass beide Biker kurze Zeit nach dem Crash verstarben. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben hingegen unverletzt.