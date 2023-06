Tödliche Unachtsamkeit? Seat will Lkw überholen und sorgt für Horror-Unfall

Schlüchtern/Offenbach am Main - Verkehrsunfall mit dramatischem Ende am Mittwochnachmittag in Südosthessen! Nach einem missglückten Überholmanöver verloren zwei Menschen ihr Leben. Darüber hinaus wurden vier Menschen schwer verletzt. Die Polizei ist derweil noch immer mit der Aufarbeitung der Geschehnisse beschäftigt.