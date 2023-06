Tödlicher Autounfall in Nossen: Beifahrerin stirbt nach Kollision, zwei Männer schwer verletzt

Nossen - Jede Hilfe kam zu spät für sie: Bei einem Verkehrsunfall auf der B101 ist am Freitagmorgen eine Beifahrerin (†70) ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich im Nossener Gemeindeteil Wendischbora.

In diesem Ford Focus saß die Beifahrerin, die noch an der Unfallstelle verstarb. © Roland Halkasch

Gegen 10.40 Uhr geschah das Unglück, als ein Ford Focus in Höhe der Einmündung der K8052 von einem Parkplatz auf die Bundesstraße einfahren wollte. Dabei übersah der Fahrer (73) offenbar einen von links kommenden Nissan Qashqai.

Die Kollision der beiden Autos war so heftig, dass die Beifahrerin im Ford noch an der Unfallstelle verstarb, wie die Polizeidirektion Dresden am Nachmittag mitteilte.

Der Fahrer des Focus wurde schwer verletzt im Fahrzeug eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Fahrer des Nissan (51) erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber ebenfalls in eine Klinik eingeliefert wurde.