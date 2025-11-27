Tödlicher Busunfall in Asperg: Fußgänger verstirbt vor Ort

Asperg - Bei einem Unfall mit einem Bus am Donnerstagvormittag ist ein Mensch in Asperg (Landkreis Ludwigsburg) gestorben.

Zum Unfallort rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus. © 7aktuell.de | CV

Nach Informationen eines dpa-Reporters vor Ort ist der Fußgänger noch am Unfallort gestorben. Passanten mussten von Notfallseelsorgern betreut werden.

Die Polizei bestätigte zunächst nur einen Unfall mit tödlichem Ausgang in Asperg, weitere Informationen konnte sie zunächst nicht mitteilen.