Straßenbahn-Crash in Düsseldorf: Ursache weiter unklar

Düsseldorf - Einen Tag nach dem Entgleisen einer Straßenbahn in Düsseldorf mit mehreren Verletzten ist die Unfallursache noch nicht bekannt.

Am Mittwochnachmittag waren in Düsseldorf zwei Waggons einer Straßenbahn entgleist. © David Young/dpa

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, sagte ein Sprecher der Polizei. Es seien am Vortag umfangreich Spuren am Unfallort gesichert worden.

Ein Sprecher der Rheinbahn sagte, dass Daten aus dem Fahrdatenschreiber ausgelesen und an die Polizei weitergegeben werden.

Die beiden Wagen der entgleisten Bahn stünden noch in der Wendeschleife im Stadtteil Holthausen. Sie sollen in der kommenden Nacht von dort abtransportiert werden.

Nach wie vor gibt es Verkehrseinschränkungen: Die Bahnen der Linie U76 enden in Richtung Holthausen bereits an der Haltestelle Düsseldorf Hauptbahnhof und fahren von dort wieder zurück in Richtung Lörick und Krefeld.

Die Bahnen der Stadtbahnlinie U72 fahren laut Rheinbahn wieder wie gewohnt nach Benrath.