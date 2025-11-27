Straßenbahn-Crash in Düsseldorf: Ursache weiter unklar

Nach dem Straßenbahn-Unfall in Düsseldorf hat die Polizei offenbar noch keine Ahnung, was für den Crash verantwortlich gewesen sein könnte.

Von Volker Danisch

Düsseldorf - Einen Tag nach dem Entgleisen einer Straßenbahn in Düsseldorf mit mehreren Verletzten ist die Unfallursache noch nicht bekannt.

Am Mittwochnachmittag waren in Düsseldorf zwei Waggons einer Straßenbahn entgleist.
Am Mittwochnachmittag waren in Düsseldorf zwei Waggons einer Straßenbahn entgleist.  © David Young/dpa

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, sagte ein Sprecher der Polizei. Es seien am Vortag umfangreich Spuren am Unfallort gesichert worden.

Ein Sprecher der Rheinbahn sagte, dass Daten aus dem Fahrdatenschreiber ausgelesen und an die Polizei weitergegeben werden.

Die beiden Wagen der entgleisten Bahn stünden noch in der Wendeschleife im Stadtteil Holthausen. Sie sollen in der kommenden Nacht von dort abtransportiert werden.

Nach wie vor gibt es Verkehrseinschränkungen: Die Bahnen der Linie U76 enden in Richtung Holthausen bereits an der Haltestelle Düsseldorf Hauptbahnhof und fahren von dort wieder zurück in Richtung Lörick und Krefeld.

Die Bahnen der Stadtbahnlinie U72 fahren laut Rheinbahn wieder wie gewohnt nach Benrath.

Die Straßenbahn war am Mittwoch in einem Kreuzungsbereich entgleist. Der Linienweg führt geradeaus. Die Bahn geriet stattdessen in die Wendeschleife. Durch die Wucht riss die Kupplung. Die Wagen stießen schräg aneinander.

Bei dem Unfall wurden nach Angaben der Polizei 13 Personen verletzt. Nach Schilderung der Rheinbahn wurden davon neun Personen ins Krankenhaus gebracht.

Darunter seien acht leicht verletzte Personen sowie eine Schwerverletzte. Vier Personen wurden von den Einsatzkräften vor Ort behandelt.

