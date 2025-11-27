Tödlicher Busunfall in Asperg: Fußgängerin verstirbt vor Ort

Asperg - Bei einem Unfall mit einem Bus in Asperg (Landkreis Ludwigsburg) ist eine Frau gestorben.

Zum Unfallort rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus. © 7aktuell.de | CV

Nach Informationen eines dpa-Reporters vor Ort erlag die 68-jährige Fußgängerin noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Passanten mussten von Notfallseelsorgern betreut werden.



Die Frau überquerte laut Polizei und Staatsanwaltschaft die Ausfahrt des dortigen Busbahnhofs, als der 58-jährige Busfahrer herangefahren kam.

Der Bus habe die Frau aus bislang ungeklärter Ursache erfasst. Sie geriet unter den Bus und wurde überrollt.