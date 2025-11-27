Tödlicher Busunfall in Asperg: Fußgängerin verstirbt vor Ort

Ein Unfall zwischen einem Bus und einem Fußgänger im Landkreis Ludwigsburg endete tödlich. Eine Frau starb

Asperg - Bei einem Unfall mit einem Bus in Asperg (Landkreis Ludwigsburg) ist eine Frau gestorben.

Zum Unfallort rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus.  © 7aktuell.de | CV

Nach Informationen eines dpa-Reporters vor Ort erlag die 68-jährige Fußgängerin noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Passanten mussten von Notfallseelsorgern betreut werden.

Die Frau überquerte laut Polizei und Staatsanwaltschaft die Ausfahrt des dortigen Busbahnhofs, als der 58-jährige Busfahrer herangefahren kam.

Der Bus habe die Frau aus bislang ungeklärter Ursache erfasst. Sie geriet unter den Bus und wurde überrollt.

Der Busfahrer und sieben Passagiere blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Ein Gutachter wurde bestellt und soll nun den Unfallablauf klären. Der Bus wurde sichergestellt.

