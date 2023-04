Tödlicher Crash bei Alsfeld: Autofahrer stirbt noch am Unfallort

Alsfeld - Ein VW Polo kam von der Straße ab und krachte gegen einen Baum: Auf der B62 bei Alsfeld in Osthessen kam es am gestrigen Freitag zu einem tödlichen Unfall , ein 39-jähriger Mann starb noch vor Ort.

Der herbeigeeilte Rettungsdienst konnte dem 39-Jährigen jedoch nicht mehr helfen: Er starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.

"Der Fahrzeugführer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden", berichtete ein Sprecher weiter.

An dem VW Polo entstand nach Einschätzung der Polizei Totalschaden, die Beamten gehen von etwa 10.000 Euro aus, zuzüglich etwa 500 Euro infolge der Schäden an einem Leitpfosten und an dem Baum.

Die Bundesstraße wurde infolge des Crashs vorübergehen in beide Richtungen voll gesperrt.

Die Ermittlungen der Polizei zu dem Unfall auf der B62 dauern an. Hierzu suchen die Beamten auch Zeugen, die sich bitte unter der Telefonnummer 066319740 bei der Polizeistation Alsfeld melden sollen.