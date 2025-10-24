Tödlicher Unfall: Arbeiter von Laterne am Kopf getroffen

Lehrensteinsfeld - Tragisch: Ein Arbeiter ist in Lehrensteinsfeld (Kreis Heilbronn ) von einer Straßenlaterne am Kopf getroffen worden und gestorben.

Für den 59 Jahre alten Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) © Jonas Walzberg/dpa

Zum tödlichen Unfall kam es beim Auswechseln einer defekten Straßenlaterne, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Diese sollte mittels einer Kette aus der Verankerung gehoben werden. Das andere Ende der Kette war wiederum an einer Baggerschaufel befestigt.

Die Laterne geriet dabei in Schieflage und krachte gegen den Kopf des 59-Jährigen.