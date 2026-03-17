Großeinsatz nach Unfall: Sieben Menschen teils schwer verletzt

Leinefelde - Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten hat sich am Dienstagnachmittag im Landkreis Eichsfeld zugetragen.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde ein Insasse in eine Klinik gebracht. © Peter Kneffel/dpa

Gegen 14 Uhr war ein Autofahrer zwischen Beuren und Leinefelde aus bislang noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit.

Dort streifte das Fahrzeug einen entgegenkommenden Transporter und krachte anschließend frontal mit einem dahinter fahrenden Auto zusammen.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden nach derzeitigem Stand sieben Menschen zum Teil schwer verletzt. Eine Person im Auto aus dem Gegenverkehr musste von den Rettungskräften befreit werden. Danach wurde er per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Landstraße 3080 musste im Unfallbereich voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.