Überholmanöver endet katastrophal: Škoda wird auf Leitplanke geschleudert

Grammetal - Mehrere Verletzte und Totalschaden: Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmorgen auf der B85 im Weimarer Land ereignet.

Die B85 war für mehrere Stunden voll gesperrt. © Johannes Krey - JKFTV.de Foto- und Videojournalist | Drohnenoperator

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei wollte eine Seat-Fahrerin auf einer langen Geraden zwischen Troistedt und Bad Berka einen Lkw überholen. Hierbei hatte sie offenbar einen entgegenkommenden Škoda übersehen und war mit diesem frontal zusammengekracht.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Škoda auf die Leitplanke geschleudert und der Fahrer in seinem Wrack eingeklemmt. Der Mann wurde anschließend von der Feuerwehr mittels hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Auto befreit. Danach wurde der lebensgefährlich verletzte Škoda-Fahrer in ein Krankenhaus geflogen.

Darüber hinaus hatte eine nachfolgende Opel-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen können und war auf den Seat aufgefahren. Die Frau sowie die Seat-Fahrerin erlitten schwere Verletzungen und wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Autos mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Zur genauen Schadenshöhe wurden noch keine Angaben gemacht. Die B85 war wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt.