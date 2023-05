Tödlicher Unfall: Hat Pritschenwagen-Fahrer (21) zwei Menschenleben auf dem Gewissen?

Neustadt - Zwei Menschen sind tot, die unachtsame Fahrweise eines anderen könnte dafür verantwortlich gewesen sein. Nach einem tödlichen Unfall in Mittelhessen sind bei der Polizei noch einige Fragen offen.

Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. (Symbolfoto) © 123rf/soosjozsef

Ein Sprecher der Polizei-Pressestelle des Landkreises Marburg-Biedenkopf teilte am Dienstagmittag mit, dass das Unglück gegen 9.25 Uhr auf der B454 zwischen Neustadt und Stadtallendorf seinen Lauf nahm.

Zu diesem Zeitpunkt war der 21 Jahre alte Fahrer eines Baustellen-Pritschenwagens in Richtung Neustadt unterwegs, als er aus noch nicht geklärter Ursache von seiner Spur abkam und in den Gegenverkehr geriet. Dort kam ihm schließlich ein mit zwei Personen besetztes Auto entgegen.

Beide Fahrer konnten nicht mehr rechtzeitig auf die bevorstehende Kollision reagieren, weshalb die beiden Fahrzeuge ungebremst frontal zusammenprallten. Durch die Wucht des Unfalls erlitten die 92- und 61-jährigen Insassen des Autos derart schwere Verletzungen, dass sie noch an Ort und Stelle verstarben.

Der vermeintliche Unfallverursacher wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte zunächst befreit werden, ehe er schwer verletzt ins Krankenhaus kam. In der Folge ordneten Staatsanwaltschaft und der zuständige Richter eine Blutabnahme bei dem 21-Jährigen an, um Gewissheit zu haben, ob Drogen oder Alkohol im Spiel gewesen waren.

Zudem wurde neben den beiden völlig zerstörten Fahrzeugen auch das Handy des jungen Mannes sichergestellt. Die B454 wurde im Laufe der Unfallaufnahme, Rettungs- und Aufräumarbeiten, in deren Verlauf auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, für mehrere Stunden voll gesperrt.